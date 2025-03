Presentato al Liceo Volta di Como il programma per le celebrazioni del bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta, che nacque in città il 18 febbraio 1745 e vi morì il 5 marzo 1827. Un calendario intenso dedicato al chimico e fisico italiano, inventore della pila e scopritore del gas metano, che si aprirà il prossimo 14 aprile -Giornata Mondiale del Quantum- per proseguire fino al 2027.

Al Comitato nazionale istituito per queste celebrazioni, fortemente voluto dal Sottosegretario di Stato all’Innovazione Alessio Butti, d’intesa con i ministeri allo Sport e alla Cultura, sono stati destinati 2 milioni di euro per ognuno de 3 anni delle celebrazioni, cifra che sale a 9 grazie a ulteriori fondi messi a disposizione da Regione Lombardia e ministero della Cultura.

Tra le iniziative una mostra permanente e itinerante, un Festival della Scienza e della Innovazione, convegni ma anche una fiction e documentari dedicati allo scienziato che ha creato il Volt, l’unità di misura per il potenziale elettrico e il cui lavoro ha effetti ancora oggi.

Tra le proposte presentate nel liceo che vide tra i suoi professori anche Alessandro Volta, quella di creare un Volta score per misurare l’impatto cognitivo e la creatività dell’intelligenza artificiale.