Tangenziale di Como, scatta da oggi lo sconto del 50% per i pendolari ma solo con con pagamenti automatici. La misura interessa i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini). Per poter beneficiare dell’agevolazione però è necessario avere a disposizione una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa).

La riduzione applicata a partire dal decimo giorno di transito del mese

La riduzione verrà applicata a partire dal decimo giorno di transito del mese ed è garantita per tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso mese, inclusi quelli precedenti alla soglia per accedere all’agevolazione. La misura sperimentale voluta da Regione Lombardia -in collaborazione con gli enti competenti- durerà un anno. I veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, possono usifruire di uno sconto del 20% per i pedaggi maturati sulla Tangenziale di Como a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.