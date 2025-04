Un compleanno importante, da celebrare in una giornata tutta dedicata ai bambini. Il Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate, fondato dall’imprenditore Pietro Catelli, festeggia 25 anni.

La festa

La struttura, che ospita oltre 670 cavalli giocattolo provenienti da tutto il mondo organizza per sabato prossimo, 12 aprile, una grande celebrazione per questo traguardo speciale coinvolgendo i bambini in un pomeriggio ricco di attività, giochi e sorprese per tutta la famiglia.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 i bambini vivranno una serie di attività dinamiche e creative. Potranno vivere un’emozionante esperienza a cavallo, divertirsi decorando cavallini colorati nei laboratori del museo, imparare a giocare a scacchi su grande e piccola scala e partecipare a un laboratorio musicale. Il tutto sarà intervallato da una merenda e dal taglio della torta, prima di concludere con lo spettacolo di burattini “Truciolo e il Lupo”.

Info e prenotazioni

Per tutte le info e prenotazioni è consultabile il sito del Museo del Cavallo Giocattolo: www.museodelcavallogiocattolo.it