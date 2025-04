Si apriranno ufficialmente lunedì 14 aprile a Villa Erba a Cernobbio, le celebrazioni del bicentenario della morte di Alessandro Volta. Il progetto finanziario che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni che si estenderanno dal 2025 al 2027, come annunciato dal sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione Alessio Butti, è nella legge di bilancio. Si tratta di un progetto di grande importanza per l’intero Paese, con uno stanziamento di 2 milioni l’anno per tre anni, più un milione dal ministero della Cultura e un altro milione dalla Regione Lombardia.

Attesi a Villa Erba per l’avvio delle celebrazioni, il sottosegretario Butti, il senatore La Russa, i ministri Abodi e Giuli. Grande attesa per gli interventi dei premi Nobel nella Fisica Giorgio Parisi e Klaus Von Klitzing. Tra gli argomenti che potrebbero venire discussi anche la possibile sostituzione del termine volt, che a livello internazionale indica l’unità di misura della tensione elettrica, con ‘Volta’, a 200 anni dalla morte del celebre inventore del primo generatore elettrico, la pila, e al quale si deve la scoperta del metano.

Il convegno proseguirà fino a martedì 15 aprile con un focus su “Lo stato dell’arte nella ricerca scientifica dalla voce dei maggiori player nazionali”.