Como avanza sul digitale. La provincia accelera su identità elettronica, connettività e servizi smart.

Oggi a Villa Gallia, sede dell’Amministrazione provinciale, il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Innovazione Alessio Butti, fa tappa per presentare i dati aggiornati sulla digitalizzazione della provincia di Como.

Occasione per illustrare anche le sperimentazioni partite dalla Regione Lombardia e il case-study sull’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica per accedere al Comune di Como.

Tutti i 147 Comuni della provincia di Como hanno aderito almeno a una misura del PNRR, per un totale di oltre 30 milioni di euro stanziati. Avanzano i progetti anche per scuole e sanità, con fondi mirati alla migrazione cloud e infrastrutture digitali.

Nel Comasco il 96,6% dei Comuni è federato per l’identità digitale tramite CIE. Una crescita notevole rispetto al 2024, ben sopra la media nazionale: è una delle province più avanti nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini.

Como è in prima linea su tre progetti pilota: riduzione delle liste d’attesa tramite App IO, connessioni veloci con tecnologie miste e utilizzo della CIE per i badge dei dipendenti pubblici. L’obiettivo è rendere la PA più efficiente e smart.