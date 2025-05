Un successo di pubblico e talento per la 33ª edizione del Concorso Internazionale di Piano Città di Cantù, che si è conclusa sabato sera con una partecipazione calorosa al Teatro Fumagalli, per l’occasione sold out. A conquistare i premi principali sono stati la macedone Teodora Kapinkosvka, 25 anni, vincitrice della sezione “romantici” con il Concerto n. 3 di Prokofiev, e il coreano Seo Jun Lim, 22 anni, primo classificato tra i “classici” con il Concerto n. 2 di Beethoven.

Tra gli altri premiati: nella sezione classici, secondo posto per la giapponese Rina Saito (Mozart K271) e terzo per l’italiano Giovanni Calabria (Beethoven n. 5). Nella sezione romantici, secondo l’italiano Michele Castaldo, 19 anni, e terza la giapponese Yuka Inoue.

Organizzato dalla Nuova Scuola di Musica e dal Comune di Cantù, con il sostegno della Regione Lombardia e di numerosi sponsor locali, il concorso quest’anno ha ottenuto per la prima volta anche il patrocinio del Ministero della Cultura. «Un passo importante – ha sottolineato il vicesindaco Valeriano Maspero – che segna l’inizio di un percorso di crescente riconoscimento istituzionale».

Oltre 100 le candidature internazionali pervenute, 24 i semifinalisti selezionati, tutti accompagnati dalla prestigiosa Filarmonica della Romania diretta dal maestro Ovidiu Balan. A guidare la giuria il maestro Carlos Cebro, affiancato tra gli altri dal maestro Vincenzo Balzani.