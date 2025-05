Tutto pronto per Eco-Logica, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sabato 17 maggio torna l’evento organizzato da Espansione Tv dedicato al futuro della mobilità sostenibile. Sarà un sabato ricco di iniziative, per grandi e piccoli. Appuntamento nella sede di Etv in via Sant’Abbondio 4, a Como.

Al mattino, dalle 9.30, il convegno, con un ampio approfondimento sul presente e sul futuro della mobilità sostenibile. Un’occasione, quindi, per cogliere numerosi spunti di riflessione. Un convegno per provare a immaginare il futuro dell’automotive. Previsti interventi e testimonianze di alto profilo. Industria, scienza, politica, università e società civile si confronteranno sul tema.

A moderare l’incontro ci sarà la giornalista Francesca Galbiati. Alle sue domande risponderanno:

Germano Dottori , consulente scientifico di Limes

, consulente scientifico di Limes Alessandro Galimberti , giornalista del Sole 24 Ore

, giornalista del Sole 24 Ore Mattia Vanini , vicepresidente di AutoTorino

, vicepresidente di AutoTorino Luca Forte , di Eldor Corporation

, di Eldor Corporation Corrado Bina di Acinque

di Acinque Gianpiero Mastinu, professore di costruzione di veicoli del Politecnico di Milano

Nel pomeriggio, invece, spazio ai test drive per gli adulti e a un laboratorio didattico per bambini. Mentre i più piccoli, accompagnati dagli artigiani di Fornace Fusari, saranno impegnati con la lavorazione dell’argilla, per toccare con mano il concetto di “sostenibilità”, i grandi potranno provare le migliori auto elettriche e ibride sul mercato.

L’accesso a tutte le iniziative (convegno, laboratorio per i bambini e test drive) è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione online all’indirizzo ecologica@espansionetv.it.