In vista della finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma, in programma sabato 17 maggio alle 18:00 allo stadio Sinigaglia di Como, il Comune ha predisposto un importante piano di viabilità, come già accade in occasione delle partite casalinghe del Como. A partire dalle ore 10:00 del 17 maggio – fino a quando necessario – sarà vietata la circolazione e la sosta (disposta nel caso la rimozione forzata) per tutti i veicoli, compresi i mezzi per disabili, in diverse vie attorno all’impianto: Largo Borgonovo, Viale Veneto, Viale Puecher, Viale Masia (tra piazzale Somaini e via Fratelli Rosselli), via Sinigaglia (tra via Masia e Largo Borgonovo), piazzale Somaini e via Pietro da Breggia.

Previsto anche il doppio senso di marcia in viale Masia, tra via Rosselli e via Martinelli, riservato a residenti e autorizzati. Chi da via Masia svolta in viale Rosselli dovrà dare precedenza e obbligatoriamente svoltare a destra verso piazzale Santa Teresa.

Già dalle 08:00 del 16 maggio e fino a fine evento, divieto di sosta anche in via Vittorio Veneto (lato sinistro direzione via Puecher), per 18 stalli a partire da Largo Borgonovo fino al Gate 8, per ospitare i mezzi tecnici televisivi. L’area sarà delimitata da recinzioni mobili per motivi di sicurezza.