Incontro oggi a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e i rappresentanti istituzionali del settore commercio e turismo del Comasco e del Lecchese. Per la provincia di Como erano presenti Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como, e Luca Leoni, presidente di Federalberghi Como.

L’assessore Lucente ha condiviso con i rappresentanti dei territori le criticità in merito alla mobilità, in particolare per quanto riguarda la navigazione sul Lago di Como. Tra i temi trattati, la rimodulazione del numero delle corse, ritenute insufficienti soprattutto per il periodo estivo, e la regionalizzazione dei laghi lombardi. Lucente ha rimarcato “l’impegno di Regione Lombardia nel perseguire l’obiettivo. Un progetto da condividere con il Governo”.

“Comprendo le esigenze degli operatori del territorio, – ha detto Lucente – per questo ho deciso di convocare entro breve un tavolo operativo al quale invitare gli operatori locali e i rappresentanti istituzionali, il mondo dei trasporti e della navigazione: occorre fare squadra per individuare strategie e soluzioni condivise per offrire un servizio trasportistico all’altezza di aree altamente turistiche ed attrattive”.