Il futuro della mobilità è pronto a partire da Como. Sabato 17 maggio torna Eco-Logica, l’evento targato Espansione TV che mette al centro sostenibilità, innovazione e nuove sfide per il mondo dell’automotive. Si comincia alle 9.30, nella sede di Etv in via Sant’Abbondio, con un convegno che promette spunti e riflessioni ad alto livello. A guidare il dibattito la giornalista Francesca Galbiati, affiancata da voci autorevoli come Germano Dottori (consulente scientifico di Limes), Alessandro Galimberti (giornalista del Sole 24 Ore), Mattia Vanini (vicepresidente di Autotorino), Luca Forte (di Eldor Corporation), Corrado Bina (di Acinque) e Gianpiero Mastinu, professore di costruzione di veicoli del Politecnico di Milano.

Industria, ricerca, politica e società civile a confronto su un tema che riguarda tutti: la mobilità di domani.

Nel pomeriggio, mentre gli adulti potranno mettersi al volante delle ultime auto elettriche e ibride, i bambini si trasformeranno in piccoli artigiani grazie al laboratorio di argilla curato da Fornace Fusari. Un modo divertente e creativo per scoprire cosa significa davvero “sostenibilità”.

Tutte le attività sono gratuite, ma per garantirsi un posto è consigliata la prenotazione via mail a ecologica@espansionetv.it.

Un’intera giornata per guardare avanti, tra innovazione, consapevolezza e un pizzico di creatività. Eco-Logica 2025 è pronta al via. E voi?