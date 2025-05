Cantù inizia nel migliore dei modi la sua serie di semifinale playoff. I biancoblù dominano Gara 1, controllando l’intera partita, e vincono con un netto 83-59.

LA CRONACA

Intensità molto alta fin da subito, con tanti contatti ma pochi canestri nei primi minuti. Rieti prova a mettersi al comando della partita, ma McGee tiene Cantù incollata. Dopo un quarto molto equilibrato, sono i giocatori usciti dalla panchina a consentire ai brianzoli di mettere la freccia e chiudere avanti i primi 10’ di gioco sul 26-20.

Cantù prende ritmo e Moraschini trova il canestro del primo vantaggio in doppia cifra. I padroni di casa continuano a segnare con costanza, mentre Rieti prova a contenere il divario con Sarto. Nel finale del secondo quarto sono ancora i biancoblù ad avere la meglio, riuscendo ad allungare ulteriormente. All’intervallo Cantù comanda 47-34.

Dagli spogliatoi Cantù rientra con grande convinzione e prova a dare lo strappo decisivo alla partita, toccando il +20. Nella seconda metà del terzo quarto i ritmi si abbassano e il punteggio rimane a lungo bloccato. Rieti tenta di riavvicinarsi, ma l’ultimo canestro è di Okeke. A 10 minuti dal termine Cantù può gestire il 63-43 con cui si chiude il terzo quarto.

Il primo canestro dell’ultima frazione è di McGee. Rieti prova ad accelerare per riaprire la contesa, ma Cantù è fredda e non si lascia sfuggire la partita dalle mani. I minuti finali diventano così una formalità per i biancoblù. È 1-0 nella serie per Cantù.

CANTÙ – REAL SEBASTIANI RIETI 83 – 59

(26-20, 21-14, 14-7, 22-18)

Cantù: Valentini 11, Moraschini 13, De Nicolao 3, Piccoli 3, Beltrami N.E., Basile 12, Hogue 11, Riismaa 7, McGee 12, Possamai, Viganò N.E., Okeke 11.

Real Sebastiani Rieti: Spencer 5, Harris 7, Piunti 9, Sarto 12, Lupusur N.E., Viglianisi 2, Piccin 6, Monaldi 5, Cicchetti 3, Spanghero 10.

Arbitri: Salustri, Barbiero, L. Attard.

Spettatori: 3.867