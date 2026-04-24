Plesio al voto il 24 e 25 maggio. Pedrazzini: “Ho fermato il degrado del paese”

Plesio, comune di montagna affacciato sull’Alto Lario a pochi chilometri da Menaggio, va alle urne il 24 e 25 maggio. A contendersi la guida del paese sono il sindaco uscente Celestino Pedrazzini, che punta alla riconferma, e Fabio Conti, ex primo cittadino, tornato in corsa come principale sfidante.

Pedrazzini rivendica i risultati del mandato che si chiude. Ha ristrutturato la scuola, recuperato antiche mulattiere per il turismo e informatizzato gli uffici comunali. Sul fronte economico, il sindaco ha investito circa 2 milioni e mezzo di euro sul patrimonio pubblico, senza contrarre nuovi debiti.

Per il prossimo mandato, Pedrazzini punta su 2 progetti ancora in fase di definizione, una residenza sanitaria assistenziale e un albergo sanitario, entrambi a iniziativa privata, che porterebbero oltre 300 posti di lavoro nel paese. Sul turismo, il sindaco vede nell’offerta di medio livello la risposta alla pressione esercitata da Menaggio, ormai orientata verso una fascia alta di visitatori.