L’idrovolante non può atterrare per la barca nella pista. Multa da 2mila euro per un 65enne

“Navigazione selvaggia”, con la stagione turistica ormai entrata ufficialmente nel vivo, sono stati rafforzati i controlli nel primo bacino del Lago di Como. La polizia ha multato un 65enne che, nonostante le boe e la segnaletica, si trovava con la barca nello specchio d’acqua riservato agli idrovolanti durante la fase di atterraggio di un mezzo che è stato costretto a riprendere quota per evitare la collisione. 2.064 euro a tanto ammonta la sanzione.



Il tema delle imbarcazioni che si muovono verso le rive senza rispettare le regole di base ricorre ormai da diverse stagioni. Lo stesso Aero Club l’anno scorso aveva evidenziato la questione. “Troppe barche e troppi conducenti indisciplinati o poco esperti che si muovono nella pista di decollo/atterraggio” aveva detto il presidente Enrico Guggiari. Le acque del Lario come corsie autostradali e la storica società di viale Puecher era stata costretta, l’estate scorsa, a ridimensionare la propria attività (ne parlavamo qui) riconducendo i problemi prevalentemente ai natanti affittati ai turisti che spesso non conoscono le normative. E di fronte all’inesperienza i rischi per la sicurezza aumentano per tutti.



La polizia, con la sezione Acque Interne della questura, ha intensificato le verifiche proprio per prevenire gli incidenti nautici e rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione. Focalizzando l’attenzione sugli specchi d’acqua davanti alle zone di Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del tempio Voltiano e Villa D’Este a Cernobbio e sull’area di attracco al molo di S. Agostino, dove alta è la concentrazione di imbarcazioni.

Durante i recenti controlli gli agenti della Squadra Nautica hanno elevato il verbale da 2mila euro a carico del 65enne

Resta alta l’attenzione anche sulle acque di tutto il Lario, dove il rischio di incidenti nautici rimane comunque elevato durante le stagioni calde.