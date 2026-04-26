Comune di Como, domani alle 19 nuovo consiglio comunale

Torna il consiglio comunale di Como. La seduta è fissata per domani, lunedì 27 aprile, alle 19.
Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno.
-Approvazione della relazione sull’affidamento del servizio di gestione della piscina “Conelli-Mondini” presso il centro sportivo comunale di Casate ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 201/2022;
-Approvazione della relazione sull’affidamento del servizio di gestione dello stadio del ghiaccio presso il centro sportivo comunale di Casate, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 201/2022;
- -Approvazione delle tariffe TARI anno 2026 e modifica scadenze anno 2026;
- -Mozione della Consigliera Casella proponente un sistema di illuminazione della Basilica di San Fedele (già iscritta in data 8.4.2026);
- -Mozione dei Consiglieri Cantaluppi e Tufano in merito al Faro Voltiano e alla valorizzazione del patrimonio culturale della città (già iscritta in data 8.4.2026);
- -Mozione del Consigliere Nessi in merito al progetto di riqualificazione della struttura di via del Dos;
- -Mozione del Consigliere Nessi in merito ai parapetti del Lungolago;
- -Mozione dei Consiglieri Lissi, Galli, Legnani e Fanetti di sfiducia nei confronti di un Assessore comunale;
- -Mozione della Consigliera Lissi proponente la sostituzione dei giochi presenti nei giardini pubblici di via Volpati.