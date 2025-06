ll 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, è terminato con 2.316.984 voti raccolti. Successo per l’iniziativa promossa da Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo. Oggi a Milano la presentazione dei risultati.

A vincere l’edizione 2024 del censimento con 72.050 voti è il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato (Asti): un luogo strettamente legato alla figura di Don Bosco, che lo acquistò nel 1877 salvandolo dall’abbandono. Al secondo posto la Fontana Antica di Gallipoli, 62.967 segnalazioni, uno degli emblemi culturali della città, per la quale si sono unite numerose realtà del territorio. In terza posizione si è classificata la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, una frazione di Lerici (La Spezia) con 47.012 voti.

I luoghi comaschi e lombardi

Piuttosto indietro in classifica l’Asilo Sant’Elia di Como, 57esimo in Italia e 12esimo in Lombardia (7.531 voti). Al 70esimo posto nazionale (e 15esimo lombardo) la stazione della Funicolare di Lanzo Intelvi (6.562 consensi).

In Lombardia il Luogo del Cuore preferito è stato il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, nel Lecchese (31.490 voti, 7° in Italia), seguito dalla Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita a Monza (22.676) e dalla Chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore (Bergamo, 18.534). Quarta piazza per Chiesa e Convento di Maria Incoronata (Martinengo, Brescia, 16.132) e quinta per il complesso domenicano La Santissima di Gussago (Brescia, 11.821).

La vecchia stazione della funicolare a Lanzo Intelvi