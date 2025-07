Riconoscimento in Regione per la Pallacanestro Cantù, che ha riconquistato la serie A1 dopo 4 anni. Il presidente della società Roberto Allievi è intervenuto in aula ed è stato poi premiato dai consiglieri regionali del territorio.

“Un grande orgoglio e un fiore all’occhiello non solo per il nostro territorio ma per tutta la Lombardia”, il messaggio emerso durante la cerimonia, durante la quale sono state mostrate anche alcune immagini significative del successo di Cantù.