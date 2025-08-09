Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo. Segnalato un weekend da bollino nero su strade e autostrade. Migliaia di italiani scelgono di partire in questi giorni per trascorre il Ferragosto in vacanza. Ma ci sono anche i rientri. Questa mattina lunghe code si sono formate sull’autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. Code in dogana a Brogeda anche in direzione Milano.

La mattinata era prevista come il momento più critico, con lo spostamento di migliaia di veicoli dai centri urbani verso le località di villeggiatura e, al Nord, verso i confini di stato, compreso quello con la Svizzera in territorio comasco. I rallentamenti si sono registrati sull’autostrada A9 già nella serata di ieri.

Nel pomeriggio e domani bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto di soggiornare fuori soltanto per il weekend.

Anas, intanto, ha sospeso 1.392 cantieri in tutta Italia, oltre l’83% di quelli attivi, per consentire un flusso più scorrevole del traffico. In Lombardia una tra le strade che prevede il maggior afflusso è la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Milano alla Valtellina con il passaggio sulla sponda orientale del Lario.

Monitorate in provincia di Como sia la Statale Regina sia la Lariana. Ai turisti in vacanza, in questo caso si aggiungono – come per la Valtellina – i gitanti del weekend.