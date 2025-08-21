La chiusura improvvisa dell’Uci Cinemas di Montano Lucino lasciò sgomenti e spiazzati i comaschi. Per anni il multisala era stata punto di riferimento per gli amanti del grande schermo e della cultura.

“Una decisione molto difficile ma ponderata”, avevano fatto sapere dalla multinazionale delle sale cinematografiche. Ma ad un mese di distanza le notizie positive sono due: le luci in sala si riaccenderanno tra una decina di giorni, e la seconda è che succederà prima del previsto. Vecchi spazi ma nuova insegna già appesa. E’ quasi tutto pronto e presto i comaschi potranno tornare alla magica atmosfera che solo il maxischermo sa dare con anche gli immancabili popcorn. I ricordi del passato lasceranno il posto ad un ambiente più moderno e al passo con le nuove tecnologie.

The Screen Cinamas ha infatti annunciato ufficialmente il suo arrivo a Montano Lucino, proprio dove prima c’era l’Uci Cinemas. “Bentornato al tuo posto davanti al grande schermo”, si legge dai profili social del circuito italiano di multisale cinematografiche che si è posto come obiettivo l’apertura di almeno 5 multisale nei prossimi anni. Per ora la sua insegna è stata posta in Sicilia a Milazzo e a Messina, poi a Roma e a pochi giorni di distanza aprirà anche a Piacenza dove era stato chiuso un altro Uci Cinemas, e a Montano Lucino.