Risse, droga e schiamazzi in piena notte: licenza sospesa a tre locali non lontano dal confine con la Svizzera, tra Bizzarone e Faloppio. Nei mesi scorsi la stazione dei carabinieri di Faloppio ha raccolto e documentato una serie di violazioni, reati e inadeguatezze nella gestione dei locali pubblici in questione.

Faloppio e Bizzarone, tre licenze sospese

Tra i frequentatori di questi bar, anche alcune persone già note alle forze dell’ordine. Stando a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, in alcune occasioni gli stessi proprietari sarebbero stati coinvolti in violenti litigi. Si segnalavano poi schiamazzi fino a notte fonda e consumo di sostanze stupefacenti sia all’esterno sia all’interno dei locali.

I poliziotti della Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza hanno quindi stilato tre provvedimenti amministrativi, firmati poi dal questore di Como – Marco Calì – che ha sospeso le licenze ai tre locali. Dieci, sette e quindici sono rispettivamente i giorni di sospensione per un bar di via Milano a Bizzarone e ad altri due altri locali simili nel centro di Faloppio, in via Monte Cervino e in via Vittorio Veneto, dove questa mattina si sono presentati gli agenti della polizia di Como e i carabinieri di Faloppio