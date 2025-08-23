Un caso di dengue, operazione di disinfestazione a San Fermo della Battaglia. L’Ats Insubria ha segnalato al Comune il ricovero di un paziente, di rientro dall’estero, che ha contratto il virus della febbre gialla. Disposto un intervento di disinfestazione, che si svolgerà oggi, domenica e lunedì dalle 23 alle 3 di notte.

Durante la bonifica, che coinvolgerà le aree pubbliche e private è importante non stazionare in strada, tenere chiuse porte e finestre, ritirare eventuali panni stesi fuori, portare nelle abitazioni gli animali domestici e i contenitori di acqua e cibo. Consumare frutta e verdura dell’orto solo dopo almeno 72 ore, lavando accuratamente i prodotti.

L’area interessata è quella di via delle Busacce fino al civico 12, via Primo Maggio, via IV Novembre, via delle Rimembranze, via Cardano, via Garibaldi, via Bronno, via Monte Sasso e via Vittorio Veneto