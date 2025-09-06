Notizie, approfondimenti, dirette e attualità. Espansione Tv vi terrà compagnia da mattina a sera. Un menù sempre più ricco per la nuova stagione a partire da lunedì 8 settembre.

Accanto ai cinque appuntamenti quotidiani con il telegiornale, alle 7.15, alle 12.30, alle 19.30, alle 21 e alle 22.30, si aggiungeranno i programmi di approfondimento.

Si parte alle 10.30 dal lunedì al venerdì con Etg+Today, la finestra sulla Lombardia: in diretta, le principali notizie del giorno mentre una troupe raccoglierà ogni mattina le voci di ospiti e cittadini da una località diversa della regione.

Sempre dall’8 settembre, ritorna “Angoli”, il programma preserale in onda alle 19, condotto da Dolores Longhi. Al centro temi di attualità, economia, costume e società.

Confermati poi i programmi serali. A partire da martedì 9 settembre, “Il Barbiere”, con ampio spazio dedicato al Como in serie A. In studio Nicole Gomena e Mariella Petagine, con collegamenti in diretta dai club lombardi dei tifosi affidati a Isabella Mazzia.

Mercoledì dopo le 20, torna “Border – Storie di confine”, programma di approfondimento sulle tematiche di frontiera tra Italia e Svizzera e sui lavoratori frontalieri condotto da Anna Campaniello.

Venerdì telefoni aperti e filo diretto con il primo cittadino di Como Alessandro Rapinese a “Etg+Sindaco”, in onda dopo il tg, alle 20. Nella stessa serata alle 21.20 spazio alla politica e all’attualità con il talk show “Nessun Dorma”, condotto da Andrea Bambace.

Ma l’autunno si farà ancora più ricco. Con la nuova stagione di “Storie d’autore”, ogni sabato alle 19, il programma dedicato ai libri e condotto da Giorgio Albonico, mentre la domenica alle 16, torneranno la musica e il divertimento con “Super Liscio” e nuove orchestre che si esibiranno davanti alle telecamere di Etv.

Confermati anche il cammino per l’Italia di “Zona Verde”, alla scoperta dei sapori, del mondo agricolo e delle perle nascoste del Paese, e “Note in Espansione”, il viaggio nella musica con le voci, gli strumenti, le storie, i grandi nomi e gli artisti emergenti condotto da Joere Olivo.

Sempre molto seguita poi la santa messa del mattino ogni giorno alle 7.45 e la domenica mattina alle 10.

A tutto questo si aggiunge “SuperTube”, il meglio della rete in tv, “Presa Diretta”, in onda ogni giorno dopo il tg delle 12.30 con immagini provenienti da tutto il mondo. E alle 20, dopo il telegiornale, le rubriche “Mememe”, una selezione dei più divertenti meme, “Salva un amico”, trasmissione realizzata in collaborazione con Enpa Lombardia e dedicata agli animali in cerca di una famiglia.