Como Genoa, domani sera alle 20.45 allo stadio Sinigaglia chiude la giornata di campionato. In occasione della sfida casalinga, il Comune ha previsto i consueti divieti e le limitazioni al traffico. Attenzione in particolare per i pendolari che utilizzano il parcheggio di Lazzago. La sosta domani sarà vietata già dalle 6.30.

Divieto di sosta già da oggi in viale Vittorio Veneto. Divieto che sarà esteso dalle 6.30 di domani in tutta la zona dello stadio, al pari del blocco della circolazione. In viale Masia, nel tratto tra viale Rosselli e Sinigaglia, il transito sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati.



Divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione dalle 6.30 di domani nel parcheggio della stazione delle Ferrovie Nord di Grandate Breccia, l’area di Lazzago.

L’area di sosta sarà riservata ai tifosi del Genoa, che potranno poi raggiungere con una navetta gratuita lo stadio Sinigaglia.