Quasi 12 milioni di euro (11,8 milioni) destinati alle province lombarde colpite dal maltempo di luglio 2023. Di questi, oltre 2,4 milioni sono destinati alla provincia di Como, per un totale 21 interventi su 15 Enti locali. Enti e Comuni della Lombardia riceveranno quindi finanziamenti per lavori di ripristino e messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta, complessivamente, di 233 interventi in 136 enti locali di 9 province, cioè Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese.

I finanziamenti sono destinati ai territori colpiti dal maltempo tra il 4 e il 31 luglio di due anni fa, per cui Regione aveva fatto richiesta per lo stato di emergenza nazionale poi dichiarato dal Governo.

Maltempo luglio 2023, le parole di La Russa e Dotti

“Regione Lombardia è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023”, sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. “Con queste risorse – conclude – si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri”.

“Si tratta di un sostegno concreto per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti. “Questi fondi – sottolinea – dimostrano quanto sia essenziale un coordinamento efficace tra Regione e Comuni: ogni euro investito serve a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la resilienza del territorio di fronte a eventi atmosferici sempre più frequenti ed estremi”.

In particolare: