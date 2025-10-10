Attacco informatico alla piattaforma utilizzata dai medici di medicina generale della Lombardia. Numerosi assistiti residenti nella regione stanno ricevendo tramite e-mail la richiesta di pagamenti arretrati di prestazioni sanitarie e farmaci. In tutti i casi il messaggio sarebbe una truffa, inviato da una sedicente agenzia di recupero crediti.

“Dalle verifiche tecniche effettuate non risultano furti o compromissioni di dati – fa sapere in una nota la direzione generale Welfare della Lombardia – né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie”. “Dell’accaduto – aggiunge la nota – è stata informata la polizia postale che sta indagando anche con il supporto delle strutture di privacy e cyber security e del computer security incident response team di Aria”.