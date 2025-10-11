“Cultura e turismo – motori di sviluppo urbano” il tema al centro dell’incontro promosso ieri allo Spazio Diaz dall’associazione Nova Como nell’ambito del ciclo “Como ti vorrei”.

Ospiti Barbara Minghetti, consigliere comunale di Svolta civica e direttore della programmazione del Teatro Sociale di Como, che ha sottolineato la necessità di una visione culturale integrata volta a favorire la partecipazione attiva del pubblico, e Sergio Gaddi, consigliere regionale di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Cultura di Regione Lombardia, che ha evidenziato il ruolo strategico del turismo come leva economica e identitaria.

Ha voluto dare il suo contributo anche l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Maran attraverso un videomessaggio.

“Cultura e turismo non devono essere slogan o cartoline, ma strumenti concreti per rigenerare la città, creare lavoro, favorire la socialità e migliorare la qualità della vita”, ha detto Vincenzo Falanga, presidente di Nova Como, al tavolo dei relatori assieme alla vicepresidente dell’associazione Teresa Minniti. Falanga è partito dai dati che riguardano la tassa di soggiorno per spiegare come queste somme dovrebbero essere reinvestite sul territorio, mentre Minniti ha posto l’accento sull’importanza dell’impegno civico e della partecipazione attiva al bene collettivo, “specie in una fase storica in cui il dialogo con l’amministrazione comunale viene sistematicamente negato”.