Prosegue la collaborazione tra la parrocchia dei SS. Cosma e Damiano a Civello di Villa Guardia e il Festival Internazionale Città di Cantù, arrivato alla sua trentesima edizione. Questa sera alle 21, in occasione del 115° anniversario di costruzione della chiesa parrocchiale, è in programma il concerto d’organo del Maestro Andrea Albertin. Padovano, Albertin è uno stimato direttore d’orchestra specializzato nel repertorio operistico italiano, che nella sua carriera ha collaborato con personalità illustri del settore come Riccardo Muti e si è esibito nei teatri di tutto il mondo, dalla Scala di Milano fino ai teatri di Cina e Corea.



Il programma di questa sera, costituito per la quasi totalità da autori a cavallo tra XIX e primissimo XX secolo, offre diverse possibilità di impasti fonici che l’organo civellese “Nasoni e Gandini” può offrire. Tra gli autori spiccano Theodore Dubois (che fu direttore del Conservatorio di Parigi), Louise Vierne (fu organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi) e Felix Alexandre Guilmant.

“Non vedo l’ora che il Maestro Albertin ci allieti con la sua musicalità – commenta don Enrico Colombo, parroco di Civello – Il suo bagaglio formativo e professionale è sicuramente una garanzia”.

L’appuntamento, a ingresso libero, è alle 21 nella chiesa di piazza del Concordato 1 a Civello di Villa Guardia.



