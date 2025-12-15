Niente più attese per pedoni e ciclisti al passaggio a livello: è ufficialmente agibile il sottopasso di Como Borghi.

In concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale, domenica 14 dicembre è stato aperto l’attraversamento ciclopedonale sotterraneo che consente l’accesso ai binari da via Carloni. L’opera è il primo successo tra i lavori di riqualificazione della ferrovia.

Erano iniziati ad ottobre 2024 gli interventi di rinnovo dello scalo di TRENORD, finanziati da Regione Lombardia. Nei prossimi mesi proseguiranno le attività per aumentare la sicurezza e la fruibilità della ferrovia: all’appello mancano ancora parapetti e recinzioni, oltre che nuovi impianti di illuminazione, di diffusione sonora e di videosorveglianza.

“La conclusione di questa importante fase dei lavori risolve in modo definitivo una situazione problematica” dichiara Pier Antonio Rossetti, presidente di FERROVIENORD. Da anni il passaggio a livello è uno snodo critico per il traffico a Como e per gli utenti della stazione. Il sottopasso è una soluzione che facilita a pedoni e ciclisti l’attraversamento durante la chiusura della sbarre, ma che non pone ancora rimedio alle attese interminabili per i veicoli, che non raramente paralizzano la città.