Giovedì l’atteso scontro tra Como e Milan, attenzione alle modifiche alla viabilità.

In occasione della partita, entrano temporaneamente in vigore divieti di sosta e circolazione nelle zone vicine al Sinigaglia e in area Lazzago.

Divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Vittorio Veneto, nel lato alla sinistra dello stadio, dalle ore 8 del 14 gennaio fino a mezzanotte del giorno seguente. Scatta dalle 6.30 del 15 gennaio la sosta vietata nella parte destra di Viale Vittorio Veneto e nelle vie interessate dall’arrivo dei tifosi. In queste aree sarà proibito il traffico a qualsiasi veicolo per tutta la giornata. In Viale Masia transito consentito solo ai residenti ed autorizzati, con doppio senso di circolazione, mentre l’accesso ai posti auto privati sarà possibile fino a 3 ore prima del match.

Provvedimenti anche in via Colombo e Grandate Breccia dalle 6.30 di giovedì, per lasciare libero il parcheggio ai tifosi ospiti, che per raggiungere lo stadio potranno usufruire della navetta gratuita.

Cambiamenti anche per quanto riguarda la raccolta rifiuti, in particolare di organico, carta e indifferenziata. Per i residenti nelle vie limitrofe al Sinigaglia il servizio sarà posticipato a venerdì 16 gennaio 2026.