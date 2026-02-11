Da oltre 40 anni è il punto di riferimento per il settore turistico italiano e internazionale. Ancora una volta l’intera filiera si riunisce alla BIT la Borsa Internazionale del Turismo di scena a fiera Milano Rho fino al 12 febbraio. Dalle agenzie di viaggi ai tour operator agli enti istituzionali- Persone, promozione e sostenibilità le parole chiave di questa 46esima edizione. Un’edizione che si svolge nel pieno delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e che quindi vede la Lombardia protagonista con tutto quello che può offrire anche in questo comparto: dai paesaggi alle esperienze sportive e gastronomiche come ha sottolineato Debora Massari, assessore al Turismo di Regione Lombardia.

Il Lago di Como resta sempre una location gettonata tanto che ricorre la parola overtourism ma gli addetti ai lavori da tempo stanno puntando alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione per far scoprire tutto il territorio ed evitare le maxi concentrazioni.