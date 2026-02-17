Guia Zapponi è stata nominata all’unanimità portavoce del settore cinema dalla presidenza CNA Lombardia Nord-Ovest. Attrice, regista e produttrice italiana Ceo e Founder di Gfilm productions srl, ha una ricca esperienza nel teatro, cinema e TV. Formatasi al Teatro Stabile di Genova e al City Lit di Londra, ha collaborato con registi come Pupi Avati e Carlo Verdone, recitando anche in produzioni nazionali ed internazionali a Los Angeles. Ha diretto e prodotto documentari come Soul Travel, Oman Expedition, Journey to Mauritania e film come La Teoria di Grace uscita prevista per il 2026.

“Un curriculum di tutto rispetto – precisa il Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato – Ma non solo, perché Zapponi ha diversi progetti interessanti che riguardano la nostra area di riferimento e le imprese che fanno parte della filiera del cinema; pertanto abbiamo pensato di affidarle un settore che lei padroneggia da sempre, in cui si muove come se fosse a casa sua e che, a mio avviso, può farci crescere con idee e progetti innovativi. La competenza e l’esperienza di Guia Zapponi al servizio della filiera può far nascere qualcosa di bello!”.

“Sono contenta di questo ruolo – dice la regista e neo-portavoce – Ho già tante idee che potrebbero coinvolgere i laghi lombardi e in particolare quelli di Como e Varese, ma anche più in generale le bellezze e le storie di queste province. Del resto io sono milanese, ho vissuto e lavorato a Roma per poi stabilirmi in provincia di Como, quindi questo è il posto dove vivo e che vorrei sviluppare dal punto di vista cinematografico e audiovisivo, anche con il contributo delle imprese locali e di alcuni soggetti pubblici e privati del nostro territorio. Quindi l’opportunità di questo nuovo incarico mi è di stimolo per procedere in questa direzione”.