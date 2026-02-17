Doppia commemorazione oggi, nell’Aula del consiglio regionale lombardo, per i comaschi Giovanni Orsenigo, per tutti Mariuccio, e Giampiero Maiocchi.

Presenti a Palazzo Pirelli la moglie di Orsenigo, Mirella, e i cinque figli.

“Se ne va una figura che ha segnato generazioni di amministratori e cittadini, protagonista di una politica radicata nei territori e costruita sul rapporto diretto con le comunità locali”, ha detto il presidente del consiglio, Federico Romani, ricordando Giovanni Orsenigo, per 15 anni consigliere regionale della Lombardia.

“Mariuccio era una persona unica per generosità, competenza e conoscenza del territorio comasco e regionale. – è intervenuto il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo – In ogni ruolo che ha ricoperto ha saputo sempre coinvolgere e responsabilizzare chi gli stava accanto. Sempre presente e attento, teso a ricercare soluzioni praticabili ai problemi. Particolarmente sensibile verso le persone più fragili”.

Al termine degli interventi commemorativi, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio, a cui è seguito un lungo applauso.

Sempre nella seduta di oggi, il consigliere regionale comasco di Forza Italia Sergio Gaddi ha commemorato la figura dell’imprenditore Giampiero Maiocchi, scomparso lo scorso 11 febbraio all’età di 95 anni.

“Como perde il protagonista e il simbolo di una cultura imprenditoriale illuminata, che ha scritto la storia della città con serietà, eleganza e straordinaria creatività – ha dichiarato Gaddi – Se oggi Como gode di prestigio internazionale, lo deve anche a chi, come Maiocchi, ne ha costruito l’ossatura concreta attraverso realizzazioni iconiche e di assoluto rilievo. Maiocchi – ha concluso Gaddi – è stato un vero imprenditore visionario, una figura rara e geniale. Senza mai dichiarazioni sopra le righe, con quella pacatezza ricca di autorevolezza che trasmetteva fiducia ottimistica e visione per il futuro”.