Al Sinigaglia Como-Lecce, Fabregas: “Concentrati sulla partita, all’Inter penseremo dopo”

Sfida tra Como e Lecce sabato al Sinigaglia. Per la partita di campionato, fischio d’inizio alle 15, mister Cesc Fabregas recupera Diao e Goldaniga, ma perde Baturina e Addai. Lariani sulla carta favoriti vista la notevole differenza di classifica. Alla viglia i biancoblù sono sesti con 45 punti, mentre i salentini sono terzultimi, a quota 24, alla pari con Cremonese e Fiorentina.

La prossima settimana il Como sfiderà l’Inter per la Coppa Italia, ma l’attenzione di Fabregas al momento è solo per il Lecce, anche per non commettere gli stessi errori della partita contro la Fiorentina