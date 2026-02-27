Verso le elezioni comunali a Como: le priorità per i cittadini

Manca poco più di un anno alle elezioni a Como e in città c’è già fermento da campagna elettorale. Sono ancora pochissime le certezze, ma le voci si rincorrono su chi potrebbe scendere in campo per candidarsi a guidare la città e soprattutto per sfidare l’attuale sindaco, Alessandro Rapinese, il primo a dire che si sarebbe ricandidato per proseguire il lavoro iniziato nel 2022. Abbiamo chiesto l’opinione dei cittadini. C’è chi chiede un sindaco meno divisivo e chi indica le priorità per la Como dei prossimi anni, tra i progetti mai realizzati – Ticosa e Muggiò – e una maggiore attenzione alle periferie e alla viabilità.