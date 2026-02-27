Incidente a Carate Urio, motociclista di 70 anni in condizioni gravissime

Un motociclista di 68 anni è rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente avvenuto attorno alle 15.30 a Carate Urio, sulla statale Regina, all’altezza del semaforo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, che avrebbe coinvolto tre auto oltre alla moto.

Il 68enne che viaggiava in sella alla due ruote ha riportato ferite e traumi gravissimi. E’ stato inviato anche l’elicottero del 118. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Varese, in condizioni gravissime per traumi multipli. La Regina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso.