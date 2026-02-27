Danneggiamento della teca di Mussolini, avviato il processo a Bellosi. Prossima udienza a giugno

Prima udienza oggi del processo a Cecco Bellosi, 78 anni, accusato di avere danneggiato, nella notte del 28 aprile 2023 la teca con le foto di Benito Mussolini e Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra, fuori da Villa Belmonte. Bellosi è stato sentito oggi in aula in tribunale a Como e ha ribadito, come ha sempre sostenuto, di non aver danneggiato la teca dicendo solo di aver portato via i fiori perché posati in un luogo in cui è vietato mettere fiori.

La prossima udienza è fissata per il 19 giugno. Davanti al tribunale, questa mattina erano presenti per un presidio di protesta la sezione Anpi e il circolo Arci di Como. Ex esponente di Potere operaio, un passato da militante delle Brigate Rosse, Bellosi è attualmente il coordinatore della comunità “Il Gabbiano”.