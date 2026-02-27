Storie d’Autore, Giorgio Albonico ospita Michele Ainis e il libro “Capocrazia”

Politica e attualità si intrecciano nella prossima puntata di Storie d’Autore, il programma di Etv dedicato ai libri in onda ogni sabato alle 19. L’ospite di Giorgio Albonico è Michele Ainis con il suo lavoro dal titolo “Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno”.

Un saggio lucido, polemico, attuale, sul prossimo terreno di scontro politico che i partiti sono chiamati ad affrontare nell’immediato futuro.

Nelle riflessioni sono coinvolti i cittadini-elettori alla luce anche dei dati sull’astensionismo.

Michele Ainis è ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Teramo, dove è stato prorettore vicario (nel 2001) e preside della facoltà di Giurisprudenza (dal 2001 al 2005). Nella sua carriera ha pubblicato numerosi saggi, è membro del comitato di direzione di varie riviste giuridiche e ha tenuto conferenze in Italia e all’estero. Dal 1998 è editorialista della Stampa di Torino, dopo aver collaborato al Corriere della sera. Nel 2003 è stato eletto nel direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.

L’appuntamento è per domani sera, sabato 28 febbraio, dalle 19 su Etv.