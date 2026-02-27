Il Lago di Como alla fiera del turismo di Berlino. Germania primo mercato estero per il Lario

Dal 3 al 5 marzo 2026 il Lago di Como sarà presente all’ITB di Berlino, una delle principali fiere internazionali del turismo, punto di riferimento per il mercato globale e crocevia strategico di operatori provenienti da 160 Paesi.

Il Lario parteciperà con uno spazio dedicato all’interno dell’area espositiva di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. L’obiettivo è consolidare il posizionamento del brand Lago di Como sui mercati esteri e rafforzare le relazioni con i professionisti internazionali del settore.

Una presenza, quella nella capitale tedesca, strategica. La Germania si conferma infatti il primo mercato estero per il Lago di Como, generando oltre il 15% delle presenze turistiche annuali. L’ITB rappresenta quindi la vetrina ideale sia per fidelizzare questo bacino storico, sia per ampliare la visibilità verso nuovi target di riferimento.



«La partecipazione all’ITB di Berlino – dichiara Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco – si colloca all’interno di un programma organico di promozione internazionale volto a presentare il Lago di Como come sistema territoriale integrato. L’azione promozionale è orientata a valorizzare l’intera articolazione della destinazione, includendo le località maggiormente consolidate e le aree meno note, che esprimono qualità paesaggistica, autenticità e capacità di accoglienza. In tale quadro si inseriscono anche i recenti investimenti nel comparto ricettivo, che contribuiscono a rafforzare la competitività del territorio in un contesto di mercato in continua evoluzione».

La presenza a Berlino si innesta nella più ampia programmazione dell’Ente camerale che, in stretta sinergia con ENIT e Regione Lombardia, presidia costantemente le principali vetrine mondiali del settore, tra cui ATM Dubai, TTG Rimini e WTM Londra. Un lavoro di rete che valorizza la proposta lariana in uno scenario globale sempre più competitivo.



Parallelamente agli eventi internazionali, prosegue il lavoro sul territorio a stretto contatto con il sistema turistico locale. La priorità condivisa è favorire una progressiva destagionalizzazione dei flussi e un ampliamento dell’offerta lungo l’intero arco dell’anno. L’approccio è guidato dalla ricerca di un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità territoriale, garantendo il sostegno alle iniziative, ai progetti innovativi e alla promozione di un turismo sempre più consapevole e di qualità.