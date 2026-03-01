Obiettivo prevenzione, riparte “Como in salute”

Un incontro dedicato all’obesità apre la sesta edizione di “Como in salute”, evento organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Como, in collaborazione con Asst Lariana, Ats Insubria e con i Comuni di Como, Cantù, Erba e Menaggio.

L’iniziativa si è consolidata come un appuntamento di riferimento per la cittadinanza, proponendo momenti di divulgazione medico-scientifica pensati per essere realmente accessibili a tutti. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza di adottare stili di vita corretti.

Il primo incontro

Per questa edizione, gli incontri sono stati inseriti in uno specifico calendario, dedicato alla prevenzione, condiviso con le proposte di Asst Lariana e Ats Insubria con l’obiettivo di favorire una sinergia tra le diverse iniziative sul territorio, ottimizzando la programmazione ed evitando, al contempo, duplicazioni di eventi.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo, dalle 17 alle 19 alla Pinacoteca Civica di Como. L’incontro sul tema obesità, vedrà la partecipazione di Olga Eugenia Disoteo e Michela Del Prete, entrambe specialiste in endocrinologia, e di Maria Bianchi, direttore della struttura di Igiene alimenti e nutrizione di Ats Insubria. Modera Laura Iorio.

Focus dell’evento sarà un’informazione scientifica chiara e concreta. L’incontro in Pinacoteca sarà preceduto da una camminata guidata per le vie del centro cittadino che partirà alle ore 16 da piazza Cavour e terminerà alle ore 17. Ritrovo in piazza Cavour alle ore 15:30, partecipazione gratuita con iscrizione su Event Brite Benessere in cammino.

Il nuovo calendario 2026

Gianluigi Spata, Presidente dell’OMCeO Como, visti i risultati della scorsa edizione che ha portato Como in Salute al di fuori delle mura comasche, conferma “sempre di più la necessità di tenere aperto un dialogo diretto con la popolazione allo scopo di fornire un’informazione scientifica corretta grazie alla collaborazione di professionisti che operano sul nostro territorio. Tutto questo per la tutela della salute e del benessere della persona ed anche per contrastare le tante fake news in campo sanitario che, purtroppo, circolano sui canali social e in internet”.

Gli incontri sono aperti alla popolazione e gratuiti. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale di OMCeO Como www.omceoco.it