Auto contro il guardrail sull’autostrada A9 a Cassina Rizzardi

Auto contro il guardrail nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. L’incidente è avvenuto alle 14.45 in territorio di Cassina Rizzardi. Il conducente della vettura, un uomo di 33 anni, ha perso il controllo della macchina per cause ancora da chiarire.

Ferite fortunatamente lievi per l’uomo, soccorso da un’ambulanza, che non è stato poi portato in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco on due squadre per mettere in sicurezza l’auto e la strada. Rilievi e accertamenti della polizia stradale.