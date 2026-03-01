La morte di Marchesi, il Como: “Rimarrà per sempre nella nostra storia”

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Rino Marchesi, ex giocatore e allenatore, scomparso all’età di 88 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio, compresi quelli del Como e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il messaggio del Como 1907

Como 1907 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, allenatore dei Lariani negli anni ’80 durante la militanza in Serie A. Durante la sua permanenza al Como, Marchesi si è distinto per la sua professionalità e leadership, guidando la squadra alla storica semifinale della Coppa Italia 1985-86. Il club si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari, ricordando con gratitudine la passione, la dedizione e l’impegno che ha dimostrato alla guida della squadra. Il suo lavoro e il suo contributo rimarranno per sempre parte della storia del Como.

Le parole di Attilio Fontana