Addio a Rino Marchesi, mister del Como nella semifinale di Coppa Italia 1986

Un passaggio veloce sul Lario ma di altissimo spessore. Il calcio italiano piange Rino Marchesi, morto oggi a Sesto Fiorentino all’età di 88 anni. Fu allenatore del Como nella stagione 1985-1986, esattamente 40 anni fa.

Le esperienze sul Lario

Subentrato a Roberto Clagluna, ebbe, tra i tanti meriti, quello di valorizzare un giovane Stefano Borgonovo. Risollevò le sorti degli azzurri dopo una partenza non positiva e portò la squadra ad una salvezza tranquilla. Ma il suo capolavoro fu la conquista della semifinale di Coppa Italia 1986, di cui tanto si parla in questi giorni, con lo stesso obiettivo raggiunto dal Como di Cesc Fabregas, che martedì è atteso dalla sfida contro l’Inter.

Quaranta anni fa il Como ebbe il merito di superare in ordine Verona e Juventus. Poi, in semifinale, la squadra di Marchesi fu eliminata dalla Sampdoria. Il match d’andata era terminato 1-1 (rete comasca dello stopper Maccoppi), mentre al ritorno al Sinigaglia, con il Como in vantaggio per 2-1, al 97′ (si era nei tempi supplementari) dopo aver concesso un rigore alla Samp, l’arbitro Redini di Pisa fu colpito da un accendino e fu costretto ad uscire con vittoria per gli ospiti concessa a tavolino. Un trofeo che, in caso di superamento del turno, poteva essere alla portata dei biancoblù. La Roma, l’altra finalista, aveva infatti tutti i suoi i migliori giocatori impegnati ai Mondiali del Messico nel 1986 e giocò l’atto decisivo con riserve e giovani del vivaio.

Nella stagione successiva Marchesi non poté dire di no alla chiamata della Juventus, dove allenò l’ultimo Michel Platini, che poi decise di ritirarsi. Curiosamente, al Napoli Marchesi era stato il primo tecnico in Italia di Diego Armando Maradona.

Nella stagione 1988-1989 il ritorno sul Lario con una squadra con una rosa che non si rivelò all’altezza, pur con l’innesto del talentuoso brasiliano Milton. Marchesi fu esonerato e il suo sostituto, Angelo Pereni, non riuscì comunque ad evitare la retrocessione in serie B.

La carriera

Rino Marchesi era nato nel 1937 a San Giuliano Milanese. Cresciuto come giocatore nel vivaio dell’Atalanta, ha poi militato con Fanfulla Lodi, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato. Nella stagione 1960-1961 a Firenze conquistò la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. In due occasioni ha vestito la maglia della Nazionale.

La sua carriera di tecnico è iniziata nel torneo 1973-1974 al Montevarchi. Poi ha guidato Mantova, Ternana, Avellino, Napoli (terzo nel 1981 in serie A), Inter, di nuovo Napoli (con Maradona), Como, Juventus, ancora Como, Udinese, Venezia, Spal e Lecce.