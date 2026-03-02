Chiusura dell’asilo di via Varesina: tutto tace, il trasferimento nell’ex nido slitta ancora

Il trasferimento era inizialmente in programma lo scorso settembre poi si era parlato di dicembre. Ad oggi, a inizio marzo, nulla è cambiato. E sembra difficile ipotizzare un trasloco ormai negli ultimi mesi dell’anno scolastico. Si torna a parlare delle scuole di Como e in particolare della chiusura, annunciata dal Comune nel piano di razionalizzazione, della scuola dell’Infanzia di via Varesina con relativo spostamento di bambini e personale nell’ex nido “Nuvoletta” di piazza Camerlata. Struttura chiusa dal 2016 che necessita di lavori per essere riadattata e aperta ad ospitare i piccoli dai 3 ai 6 anni (con una spesa stimata in 220mila euro, già stanziata). Ad oggi però i lavori non si sa a che punto siano, anzi a guardare da fuori sembra tutto uguale ai mesi scorsi. Le tapparelle sono abbassate e, alcune, evidentemente da sistemare, sbirciando dalle finestre all’interno sembra sia cambiato poco o nulla. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Rapinese si è limitato a ribadire che il trasferimento avverrà il prima possibile. Intanto i piccoli alunni e le loro maestre hanno trascorso un altro autunno e un altro inverno nell’edificio di via Varesina che presenta gravi problemi di infiltrazioni e ad ogni pioggia si ripresentano le stesse difficoltà tra umidità, macchie e spazi inaccessibili come l’aula polifunzionale che, dopo i precedenti episodi, è rimasta inutilizzabile. La manutenzione straordinaria sarebbe troppo impegnativa e onerosa per questo lo stesso Comune aveva valutato il riutilizzo dell’ex nido di piazza Camerlata.