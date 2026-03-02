Cantiere in viale Geno, appello degli esercenti: “Rinviare i lavori”. Depositati sei ricorsi

Protesta degli esercenti di viale Geno contro l’avvio del cantiere di riqualificazione dell’area. I lavori dovrebbero partire il 9 marzo prossimo. “Nessuno è contrario al progetto di riqualificazione – sottolineano gli esercenti – Siamo tutti favorevoli a un intervento che sistemi in modo definitivo una delle zone più importanti della città. Ma il punto è il quando e il come. I lavori dovevano iniziare a ottobre, poi a dicembre. Ora la data del 9 marzo, a due settimane da Pasqua. E’ una scelta incomprensibile e profondamente sbagliata”.

Sei i ricorsi depositati al Tar per contestare i tempi di avvio dei lavori e, solo in alcuni casi, il ridimensionamento eccessivo degli spazi all’aperto. Come spiega l’avvocato che rappresenta gli esercenti, Elisabetta Di Matteo, la prima tappa è il 13 aprile con l’udienza sulla sospensiva.

Il sindaco Alessandro Rapinese, a Etv ha confermato la partenza dei lavori al 9 marzo prossimo, pur precisando che la decisione finale spetta a dirigenti e tecnici. Al momento non sono stati comunicati cambiamenti di programma per il cantiere.