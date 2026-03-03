Ospedale Valduce, Callisto Bravi è il nuovo direttore sanitario

Il dottor Callisto Bravi è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale Valduce di Como. Oggi la comunicazione ai dipendenti da parte della Superiora Generale della Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata Madre Bernardetta Lorenzon.

Bravi arriva nel presidio di via Dante dopo aver guidato negli ultimi anni l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e, in precedenza, realtà complesse come l’Asst Sette Laghi di Varese e il polo Sacco-Fatebenefratelli di Milano. Specialista in Statistica Sanitaria, viene presentato come una figura di spicco della sanità italiana e professionista dalla consolidata esperienza.

L’arrivo – sottolinea Madre Bernardetta assieme alle consorelle nella nota diffusa in queste ore – conferma la volontà della Congregazione di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento della qualità assistenziale.

“la mia priorità è valorizzare le eccellenze umane e professionali già presenti in questa struttura, integrando innovazione e organizzazione per garantire ai cittadini cure sempre più sicure e all’avanguardia” ha sottolineato Bravi che subentra a Nunzio Castiglione che ha portato avanti il lavoro dallo scorso gennaio.