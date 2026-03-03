Como, giovedì le celebrazioni voltiane. Divieto di sosta a Camnago Volta e al Tempio Voltiano

Celebrazioni Voltiane a Como, in programma giovedì: la città si prepara a omaggiare il suo più illustre concittadino, Alessandro Volta, in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta il 5 marzo 1827. Per l’occasione sono previste celebrazioni al Mausoleo Voltiano, alle 9.30, in via Clerici, a Camnago Volta, dove si trova la tomba del celebre scienziato comasco, e al Tempio Voltiano alle 17.30. Per questo, giovedì 5 marzo, in città sono previste una serie di modifiche alla viabilità. In particolare, un’ordinanza di Palazzo Cernezzi prevede “una regolamentazione temporanea della circolazione in via Clerici, viale Vittorio Veneto e viale Puecher”.

Como, giovedì le celebrazioni voltiane: divieto di sosta in centro e a Camnago Volta

“Considerato che alle manifestazioni parteciperanno autorità civili e militari, si rende necessario riservare gli stalli di sosta” nelle zone interessate dall’evento, si legge nei documenti del Comune.

In particolare, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutti i posteggi, dalle 8 alle 13 in via Luigi Clerici, all’altezza del cimitero di Camnago Volta, e dalle 16 alle 19.30, lungo viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra largo Borgonovo e viale Puecher, e in viale Puecher, tra viale Vittorio Veneto, il Monumento ai Caduti e il Tempio Voltiano. Fanno eccezione gli stalli riservati ai veicoli a servizio delle autorità civili e militari e degli altri soggetti autorizzati alla partecipazione alla cerimonia. Insomma, muoversi in città giovedì potrebbe rivelarsi più caotico e trovare parcheggio, soprattutto in centro, potrebbe essere ancora più difficile.