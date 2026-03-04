Erba, dal 9 al 15 marzo nella sede de Lo Snodo arriva la Wellness Week

Nella sede dell’associazione giovanile Lo Snodo alla stazione di Erba, presentata la Wellness Week, una rassegna di incontri, workshop e attività gratuite dedicata al benessere psicofisico della persona.

L’iniziativa si svolgerà dal 9 al 15 marzo negli spazi de Lo Snodo e nasce con l’obiettivo di creare un luogo aperto, accessibile e privo di giudizio in cui parlare di salute, benessere e relazioni in modo concreto e condiviso.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giovanile Lo Snodo grazie al sostegno degli enti finanziatori (Fondazione Comasca, Regione Lombardia e Mestieri) e alla collaborazione dei partner di progetto: Ospedale di Erba, La Nostra Famiglia, Lariosoccorso, Fondazione Don Caccia, Arrocco Lungo e la Gilda dei Giocatori.

Tutte le attività della rassegna saranno completamente gratuite per i partecipanti iscritti, con l’intento di rendere il benessere psicofisico accessibile a tutti.

La Wellness Week nasce infatti da una riflessione molto attuale: la Generazione Z è oggi tra le più consapevoli sul tema della salute mentale, ma allo stesso tempo tra le più esposte a fenomeni di ansia, stress e burnout. L’obiettivo dell’iniziativa è quindi quello di superare l’idea dello “stare bene” come pressione sociale o performance individuale, riportandolo a una dimensione comunitaria e condivisa.

“Con questo progetto si vuole promuovere una nuova cultura del benessere: partecipare a un workshop, condividere un momento di confronto o una camminata in montagna significa riconoscere che le proprie difficoltà non sono isolate ma spesso condivise. In questo modo il benessere torna ad essere un’esperienza collettiva, contribuendo a democratizzare il diritto alla salute mentale e fisica, intesa come bene comune e non come privilegio.” – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo.