Nella settimana che porta all’8 marzo, giornata internazionale della donna, Sergio Gaddi torna al Cinema Astra con una terza serata dedicata all’arte e alla sua divulgazione domani, giovedì 5 marzo, alle ore 21. Protagonista della lezione-spettacolo del critico d’arte sarà Artemisia Gentileschi, pittrice del ‘600, dai toni caravaggeschi e una storia fatta di bravura e violenza, simbolo dell’affermazione femminile.
La serata, come già le precedenti dedicate a Andy Warhol e Henri de Toulouse-Lautrec, molto seguite e apprezzate, anche questa volta sarà a ingresso con a offerta libera a favore degli imminenti lavori di ammodernamento del Cinema Astra. È ormai certo infatti il cambio delle 320 poltrone della sala, unito ad altre migliorie e acquisto attrezzature, previsto per l’estate 2026. Il costo dell’operazione sarà di circa 200.000 euro, il 70% coperto da finanziamento regionale: per trovare i restanti 60.000 euro previsti nei prossimi mesi eventi e iniziative di raccolta fondi come appunto questo terzo appuntamento con Sergio Gaddi racconta…
Il critico d’arte sul palco dell’Astra, attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente, mostrerà l’opera di Artemisia, aiutandosi naturalmente con immagini e video, ripercorrendo la sua vita, il rapporto con il padre e gli altri artisti del suo tempo, le difficoltà incontrate e la potenza espressiva dei suoi soggetti, tra cui spicca la celebre tela Giuditta decapita Oloferne.
È già possibile prenotare un posto in sala recandosi alla biglietteria del cinema (numero posto non assegnato; non è possibile prenotare via e-mail o telefono).
Giornata internazionale della donna, Sergio Gaddi racconta Artemisia Gentileschi
