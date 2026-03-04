Giornata internazionale della donna, Sergio Gaddi racconta Artemisia Gentileschi

Nella settimana che porta all’8 marzo, giornata internazionale della donna, Sergio Gaddi torna al Cinema Astra con una terza serata dedicata all’arte e alla sua divulgazione domani, giovedì 5 marzo, alle ore 21. Protagonista della lezione-spettacolo del critico d’arte sarà Artemisia Gentileschi, pittrice del ‘600, dai toni caravaggeschi e una storia fatta di bravura e violenza, simbolo dell’affermazione femminile.



La serata, come già le precedenti dedicate a Andy Warhol e Henri de Toulouse-Lautrec, molto seguite e apprezzate, anche questa volta sarà a ingresso con a offerta libera a favore degli imminenti lavori di ammodernamento del Cinema Astra. È ormai certo infatti il cambio delle 320 poltrone della sala, unito ad altre migliorie e acquisto attrezzature, previsto per l’estate 2026. Il costo dell’operazione sarà di circa 200.000 euro, il 70% coperto da finanziamento regionale: per trovare i restanti 60.000 euro previsti nei prossimi mesi eventi e iniziative di raccolta fondi come appunto questo terzo appuntamento con Sergio Gaddi racconta…



Il critico d’arte sul palco dell’Astra, attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente, mostrerà l’opera di Artemisia, aiutandosi naturalmente con immagini e video, ripercorrendo la sua vita, il rapporto con il padre e gli altri artisti del suo tempo, le difficoltà incontrate e la potenza espressiva dei suoi soggetti, tra cui spicca la celebre tela Giuditta decapita Oloferne.

È già possibile prenotare un posto in sala recandosi alla biglietteria del cinema (numero posto non assegnato; non è possibile prenotare via e-mail o telefono).