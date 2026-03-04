A Cantù lo spettacolo “Voci di Donna”, viaggio musicale per 200 studenti

Duecento alunni a teatro per la Giornata Internazionale della Donna. Il Comune di Cantù, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte, organizza infatti lo spettacolo “Voci di Donna” in programma lunedì 9 marzo alle ore 10.30 al Teatro San Teodoro di Cantù, alla presenza degli studenti delle scuole secondarie di primo grado canturine.

Gli studenti delle scuole Turati, Tibaldi e Istituto Santa Marta, assisteranno a un viaggio musicale che racconta storie di resilienza. Uno spettacolo che trasforma il dolore in luce attraverso la potenza della musica e della voce.

Dopo il saluto delle autorità, Sara Velardo (nella foto sopra) e Francesca Arrigoni, accompagnate dalle letture a cura di Alberto Bonacina, interpreteranno le storie di donne straordinarie che, nonostante le avversità, hanno trovato nella musica la forza per superare le difficoltà. Da Mina a Lady Gaga, da Loredana Bertè a Aretha Franklin, uno spettacolo che intreccia musica dal vivo, letture e riflessioni per raccontare l’evoluzione del ruolo della donna.

“L’8 marzo è un’occasione per ribadire un impegno che deve essere quotidiano- spiega Natalia Cattini, assessore alle Pari opportunità di Cantù – Parlare alle ragazze e ai ragazzi di rispetto, libertà e pari opportunità significa investire sul futuro della nostra comunità. Attraverso il linguaggio del teatro e della musica possiamo affrontare temi complessi come la violenza, le discriminazioni e le fragilità, offrendo strumenti di consapevolezza e di crescita: è fondamentale che le nuove generazioni imparino a riconoscere le ingiustizie e ad avere il coraggio di non accettarle”.