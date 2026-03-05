Lega contro la scelta del comandante della polizia locale come dirigente dei servizi sociali

Avatar Anna Campaniello

Anna Campaniello

in

a

3461 Lega contro la scelta del comandante della polizia locale come dirigente dei servizi sociali 1772730640

La Lega interviene sulla nomina temporanea del comandante della polizia locale di Como a dirigente dei servizi sociali. Elena Negretti, capogruppo in consiglio comunale e Paolo Muttoni, coordinatore della Lega Giovani Cumasch, commentano: “una scelta che lascia francamente perplessi”.
“Polizia locale e politiche sociali rappresentano due ambiti cruciali dell’amministrazione, ma profondamente diversi per missione, funzioni e competenze richieste – dicono – Affidare la guida di quest’ultimi a chi è chiamato quotidianamente a dirigere l’attività della polizia locale significa ignorare la specificità di un settore delicatissimo, che richiede competenze professionali, sensibilità e capacità relazionali molto diverse”.
“Non vorremmo – aggiungono Negretti e Muttoni – che questa scelta, dettata da una gestione improvvisata della macchina comunale, finisca per indebolire l’efficacia dell’azione amministrativa proprio in un ambito che riguarda la vita ed il benessere delle persone. E allo stesso tempo rischia di indebolire anche la capacità della polizia locale di occuparsi pienamente della sicurezza in città, tema su cui i cittadini chiedono risposte sempre più concrete”.

Tags:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.