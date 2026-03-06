Coppia di truffatori in trasferta da Napoli e Salerno arrestata dai carabinieri

Truffa sventata e due malviventi in trasferta da Napoli e Salerno arrestati dai carabinieri ad Albese con Cassano. Per sfuggire ai militari dell’Arma, uno dei malviventi si è nascosto in un cassonetto dei rifiuti.



Fondamentali le segnalazioni dei cittadini, che hanno denunciato ai militari dell’Arma ripetuti tentativi di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Le chiamate provenivano tutte dalla stessa zona e i carabinieri hanno inviato le pattuglie. Al numero unico di emergenza 112 è arrivata intanto un’ulteriore chiamata. Un 83enne ha riferito che la moglie era stata contattata al telefono da sedicenti carabinieri, che le avevano parlato del coinvolgimento del marito in una rapina e le avevano chiesto di consegnare oro e gioielli per poterlo scagionare.

I veri carabinieri, pattugliando la zona hanno individuato la sospetta truffatrice vicino alla casa dell’83enne e hanno poi fermato il complice nonostante il tentativo di nascondersi in un cassonetto. I due, una 25enne residente in provincia di Napoli con precedenti accuse analoghe e un 21enne tunisino residente a Salerno, sono stati arrestati per il tentato raggiro. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento della coppia in altri episodi analoghi. I carabinieri rilanciano l’appello a contattare sempre in casi sospetti le forze dell’ordine per garantire un intervento tempestivo.